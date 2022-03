Le neve, come preannunciato, è arrivata anche a bassa quota. Nevicate in nottata nel Foggiano, ma anche in provincia di Bari, a Monopoli, Putignano, Gioia. Ed anche nel capoluogo regionale. Un nevischio sta creando disagi sulla tangenziale dove si registrano rallentamenti. La polizia locale invita alla cautela. Torre a mare si è svegliata stamattina sotto un manto di neve. Così come altri quartieri di Bari: in foto Poggiofranco.

Ieri la Protezione civile ha diramato una allerta gialla per piogge, annunciando nevicate anche a bassa quota.

