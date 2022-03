Dodici vetrine spaccate nel giro di una settimana nello stesso quadrilatero del murattiano tra via Cairoli, via Putignani e via Principe Amedeo. I commercianti sono terrorizzati e chiedono più controlli notturni. Già la scorsa settimana, sulla bacheca del sindaco un commerciante tuonava: “La città è in balia di 4 farabutti”.

In un post denunciava, infatti, una vetrina sfondata, in via De Rossi ad angolo con via Principe Amedeo. “È normale vivere con la paura di essere il prossimo ad essere visitato? Cosa aspettiamo ad aumentare i controlli notturni?”. Aveva scritto il commerciante. A seguire l’appello al primo cittadino e alle forze dell’ordine.

