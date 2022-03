“Sui muri del sottopassaggio di Sant’Antonio sta prendendo forma un nuovo murales dedicato a Pier Paolo Pasolini di cui tra qualche giorno ricorre l’anniversario del centenario della nascita”. Lo ha scritto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, riferendosi all’opera fortemente voluta dai volontari di Retake Bari.

Si tratta, in particolare, di un murale che sarà realizzato con vernici in grado di assorbire C02 ed inquinanti. Obiettivo infatti, non solo quello di ricordare il poeta in vista dei suoi cent’anni, ma anche quello di donare alla città un’opera che possa contribuire alla sostenibilità e all’ambiente.

“Per ricordare e celebrare uno degli autori più importanti del panorama italiano, che alla nostra città dedicò un racconto breve chiamato Le due Bari, pubblicato su Il popolo di Roma nel 1951 – ha proseguito il sindaco – il Comune di Bari ha organizzato una serie di iniziative per il 5 marzo, data della sua nascita”. Sabato, in particolare, nel teatro Piccinni, a partire dalle ore 11, si terrà un’edizione speciale del format “La palestra – Esercizi di cultura quotidiana” nell’ambito della stagione teatrale comunale per un momento speciale di formazione del pubblico, confronto e approfondimento dedicato a Pier Paolo Pasolini.

“Sono previsti gli interventi di alcune personalità più brillanti del panorama culturale locale per cercare di approfondire tutte le forme che hanno attraversato la vita di questo straordinario e indimenticabile artista, a cui tutti dobbiamo qualcosa – ha aggiunto Decaro – ancora, su via Sparano sarà trasmessa una speciale playlist di brani scritti dallo stesso Pasolini e a lui dedicati, mentre sulla facciata di Palazzo di Città sarà esposta una fotografia di Pasolini scattata da Lorenzo Capellini” – ha concluso.

Foto Facebook

