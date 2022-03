E’ stata lanciata online sulla piattaforma online change.org una petizione per rimuovere la targa presente nella piazza antistante la Cattedrale di San Nicola e dedicata dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin alla cittadinanza di Bari in nome della fratellanza ed amicizia tra i due popoli.

La petizione, che arriva da Bari a nome di Antonio Caso, ha raggiunto ad oggi le 11mila firme. “Da pugliese – spiega Caso – avere una dedica di Vladimir Putin dopo quanto accaduto in Ucraina, davanti ad uno dei monumenti religiosi più importanti della regione, è un’onta agli occhi del mondo e di tutti i turisti che visitano ogni anno la nostra regione. La Puglia intera è, da sempre, legata alla Federazione Russa ed alla cultura russa per legami ed affinità storiche, culturali ed economiche”.

Ma come si legge nella nota Caso chiede “che venga immediatamente eliminata la targa firmata da Vladimir Putin e venga sostituita da un messaggio di pace e amicizia con la popolazione russa che in questi giorni sta dando prova di grandissimo coraggio manifestando in numerosissime città contro l’invasione di Putin con la popolazione ucraina. Quest’ultima sta facendo scudo con i suoi corpi e il suo coraggio all’intera Europa, con quella georgiana e bielorussa che hanno pregato insieme, proprio a San Nicola, per la fine dell’invasione. A loro – conclude la petizione – andrà sempre il sostegno e l’amicizia del popolo pugliese”.

