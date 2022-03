Gioia del Colle si mobilita, nel nome della pace e a sostegno del popolo ucraino. Stasera, infatti, l’Amministrazione comunale, unitamente ad associazioni, comitati, sindacati, partiti e movimenti politici, istituti scolastici e cittadini, partecipa ad una simbolica marcia per la pace che si svolgerà per le vie della città.

Sarà l’occasione per esprimere, con assoluta fermezza, il “no” incondizionato alla guerra e per manifestare, altresì, la piena solidarietà e vicinanza al popolo ucraino e alla comunità ucraina residente a Gioia del Colle. Il paese in provincia di Bari dal 1916 ospita una importante base Nato, da cui sono gia decollati gli arei bellici Eurofighter già operanti nella Task Force Air “Black Storm” nell’attività della NATO di Air Policing.

La marcia parte da Palazzo San Domenico in direzione Piazza Luca D’Andrano, dove i partecipanti si uniranno in un momento di raccoglimento e riflessione.

