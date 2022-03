Un viaggio di interminabili ore. E il varco del confine tra Ucraina e Moldavia è avvenuto in piena notte. Così si sono salvate, grazie ad un pullman organizzato per trasferire l’ambasciata da Kiev a Leopoli, 40 persone (ci sono anche pugliesi) tra cui anche neonati. Famiglie che hanno vissuto da giovedì scorso nella residenza dell’ambasciatore italiano a Kiev, Pierfrancesco Zazo, dove era stato allestito un rifugio per chi rifugio non ne aveva. Quasi una settimana di paura, di “sali e scendi” nel bunker ogni volta che risuonava l’allarme, con il timore che le scorte soprattutto per i bambini appena nati potessero finire, che energia elettrica e riscaldamento potessero essere interrotti.

È stata una lunga settimana, fatta anche di tentativi di partire, di organizzare convogli che però venivano rinviati proprio per l’assenza delle condizioni di sicurezza. Fino a che mercoledì mattina la Farnesina ha disposto l’evacuazione di un sito considerato non più sicuro. E il trasferimento dello stesso ambasciatore da Kiev, città sotto assedio russo, a Leopoli, città più al confine. Chiuse tutte le comunicazioni con l’esterno, per questioni di sicurezza, è cominciato un lungo ed estenuante viaggio, le cui uniche soste sono state quelle imposte ai checkpoint per i controlli. Un viaggio che ha visto le famiglie esauste da una parte ma speranzose della fine di un incubo dall’altra.

Un viaggio che ha portato a salvare bambini nati anche da pochi giorni o da qualche settimana. Il convoglio con gli italiani a bordo sta proseguendo fino al primo aeroporto utile, probabilmente in Romania. Per il rientro a casa. In Italia. (Foto carriarmati guerra ucraina)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.