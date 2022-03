L’offensiva russa prosegue senza tregua. Ad oggi, secondo quanto emerso, sono oltre 2mila i civili uccisi. Il centro di Kharkiv è stato nuovamente colpito dai missili russi mentre le forze separatiste filo-russe della Repubblica popolare di Donetsk hanno circondato Mariupol.

Per quanto riguarda Mariupol, in particolare, è ora al centro di un assalto ed è senz’acqua, mentre 500mila persone sono rimaste bloccate. L’allarme arriva direttamente dal sindaco Vadym Boichenko che ha rilasciato una dichiarazione al The Guardian in cui ha confermato che “Le forze di occupazione della Federazione russa hanno fatto di tutto per bloccare l’uscita dei civili dalla città”. Inoltre, ha sottolineato “Non possiamo nemmeno prendere i feriti dalle strade, dalle case e dagli appartamenti oggi, perché i bombardamenti non si fermano”.

Ora dopo ora il bilancio degli attacchi denuncia la distruzione di centinaia di snodi fondamentali per il trasporto, ma anche ospedali, asili ed edifici residenziali. Nel corso degli scontri sono stati spenti più di 400 incendi dopo i bombardamenti russi in tutto il paese. Inoltre, in totale, i soccorritori hanno disinnescato 416 esplosivi. Gli Stati Uniti stimano che i morti russi nell’invasione Ucraina siano circa 2mila.

Nella tarda giornata di oggi si terrà il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina. La Russia aveva dichiarato di essere pronta a continuare il negoziato, ma Kiev aveva puntualizzato che non avrebbe accettato ultimatum da parte di Mosca. Le autorità ucraine hanno reso noto che oltre 2mila civili sono stati uccisi dall’inizio. “Bambini, donne e forze di difesa perdono la vita ogni ora” – scrivono in un comunicato diffuso dai servizi di emergenza ucraini e rilanciato dai media internazionali. L’Ucraina rivendica invece di aver ucciso 5.840 soldati russi, di aver abbattuto 30 aerei e 31 elicotteri russi e almeno 211 carri armati.

Intanto, sono circa 863mila i profughi fuggiti dal conflitto che si sta svolgendo senza tregua ormai dal 24 febbraio in Ucraina. A renderlo noto sono le Nazioni Unite. In particolare, nella sola giornata di ieri, secondo quanto riportato da cotidianul.ro, sono stati 16mila i cittadini ucraini a varcare la frontiera per raggiungere la Romania. Si tratta del 7% in meno rispetto al giorno precedente. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal quotidiano, dall’inizio del conflitto, sono stati 105.452 i cittadini che hanno varcato la frontiera del paese balcanico.

In tanti lo hanno poi lasciato per raggiungere i propri cari nei Paesi dell’Europa occidentale, ma molti altri sono rimasti per cercare rifugio potendo contare sulla solidarietà della popolazione romena che, soprattutto nelle zone in prossimità della frontiera, sta garantendo l’assistenza. Non ci sono invece previsioni di profughi ucraini in arrivo in Germania, secondo le prime stime sarebbero oltre 5mila quelli già arrivati. Non dovranno fare richiesta d’asilo per via delle semplificazioni delle procedure stabilite negli scorsi giorni.

Foto dal conflitto

