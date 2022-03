Sono tante le gare di solidarietà in favore della drammatica situazione dell’Ucraina. E all’appello risponde anche la Puglia. Da oggi ai cittadini ucraini in fuga dal conflitto con passaporto ucraino, viene offerto gratuitamente da Marino bus la possibilità di viaggiare su automezzi di linea, nelle tratte a lunga percorrenza. Il servizio permetterà così di rendere più semplici i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che vivono in Italia o il raggiungimento di luoghi di ospitalità sicuri.

Il servizio è già attivo e, per usufruire di questa possibilità, è necessario rivolgersi al call center (080.3112335). Affinché il servizio possa essere garantito quanto più possibile anche ai profughi in grado di esprimersi soltanto nella propria lingua natia, la Marino bus ha provveduto a comunicare l’iniziativa anche ad alcune delle rappresentanze diplomatiche di Kiev nel nostro Paese: in tal modo, queste potranno informare dell’opportunità i propri cittadini in ingresso in Italia e assisterli nella fase di prenotazione.

