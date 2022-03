Giordano Signorile, il ballerino italiano bloccato a Kiev, dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, è salvo. I genitori, in collegamento con ‘Storie italiane’ hanno dato la bella notizia tirando, dopo ore di giustificata preoccupazione, un sospiro di sollievo.

“Finalmente – ha detto la mamma – Giordano è stato prelevato da un soldato ucraino. Adesso andranno a prelevare altri italiani per, poi, metterli in salvo e, forse, portarli in Moldavia. Sono veramente felice. E’ monitorato dall’Osservatorio anti-molestie da una giornalista del Tg1. Gli hanno consigliato di fare un cartello con la bandiera italiana con scritto ‘Io sono italiano’ per farsi riconoscere dagli incursori italiani. Finalmente ultime ore in questa pazzesca guerra. Tra un po’ sarà a casa. Lo dobbiamo coccolare. Ha passato dei giorni terribili. E’ una settimana che questo ragazzo vive sotto i bombardamenti”.

Il ragazzo, 19 anni, da 5 anni, ha lasciato la Puglia per inseguire il proprio sogno e frequentare una prestigiosa accademia di danza nella capitale ucraina. In questi giorni, dopo aver lasciato il dormitorio della scuola di danza, il danzatore è stato accolto da dei vicini. Nelle scorse ore, il suo paese d’origine, Capurso, in provincia di Bari, ha organizzato una fiaccolata per riportarlo a casa. Il danzatore aveva lanciato, attraverso social e tutti i media italiani, un vero e proprio grido d’allarme per fuggire dalla guerra.

