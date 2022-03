Il trading online, come testimoniano le statistiche sul settore, è un’attività sempre più diffusa tra i gli investitori, in quanto rappresenta sia un elemento di diversificazione all’interno di un carnet di strategie utilizzabili per allocare i risparmi personali sia una vera e propria attività, che dopo un percorso formativo, potrebbe assicurare una rendita sistematica. Se la possibilità di operare da un qualsiasi luogo, semplicemente provvisti di personal computer e di connessione internet, ha da sempre incarnato il sogno di molte persone, la diffusione capillare delle App di investimento ha dato un booster decisivo alla crescita del movimento, esasperando il concetto di controllo del mercato in mobilità. Le applicazioni per fare trading, infatti, consentono di avere costantemente sotto osservazione le posizioni aperte su un determinato asset e di intervenire non appena le circostanze lo richiedano.

Le App di trading presentano le medesime caratteristiche dei tool versione desktop, permettendo la negoziazione, quindi, di molteplici sottostanti: indici, etf, azioni, criprovalute, materie prime e valute sul foreign exchange market. A seconda del broker di riferimento, inoltre, mettono a disposizione due modalità di accesso al mercato: la replica sintetica dei prezzi di un sottostante mediante Contratti per Differenza e la compravendita diretta in Direct Market Access mode.

Tutto ciò per ribadire che non si sta analizzando una versione ridotta delle piattaforme standard, bensì un software completo, atto ad interfacciarsi con qualsiasi strumento finanziario, in formato tascabile. Di norma le App di trading non hanno costi aggiuntivi e sono scaricabili gratuitamente dagli store android o ios per dispositivi mobili: la procedura di registrazione consta di una fase di inserimento dati personali e di invio documenti di identità, propedeutica al rilascio delle credenziali di accesso.

App eToro: dal social trading ai copyportolios

Fra le App di trading più scaricate dagli utenti merita una citazione eToro: broker on line in possesso di varie licenze –CySec, FCA, Asic– consente la negoziazione di tutti i sottostanti a catalogo sia attraverso la compravendita di CFD sia in DMA.

Con oltre 2100 titoli in gamma, l’intermediario offre agli utenti tutti gli strumenti necessari per strutturare un portafoglio di investimento ben diversificato, che può contare su funzionalità di supporto come il social trading -network di finanza in cui gli iscritti condividono e replicano strategie- e i copyportfolios, gestioni tematiche, sintesi di diversi approcci operativi, proposti da professionisti del settore.

Il trading sistematico con la App di Fp Markets

La App di trading Fp Markets presenta caratteristiche molto interessanti: si tratta di un broker australiano autorizzato all’erogazione dei propri servizi anche in Europa che offre una strumentazione decisamente professionale. Difatti anche nella sua versione mobile rilascia la piattaforma professionale di negoziazione MetaTrader, interfacciabile, come è ben noto, con gli Expert Advisor: tali trading System, eseguendo le istruzioni generate da specifici algoritmi, consentono di automatizzare completamente i processi di investimento.

La sistematizzazione di una strategia su device mobile rappresenta un grande vantaggio per gli utenti, in quanto gli stessi possono monitorare gli ingressi e le uscite su uno strumento finanziario, senza interventi manuali, che potrebbero risultare difficoltosi da un dispositivo di dimensioni ridotte.

InvestMate: la App per esercitarsi di Capital.com

Capital.com è un intermediario autorizzato con un catalogo prodotti che conta più di 3000 titoli. La sua App di trading ricalca perfettamente le sembianze del TOL Web Based ed è per questo motivo molto semplice da adoperare.

Il punto di forza della società risiede nei costi commissionali estremamente contenuti: infatti, se da un lato gli spread applicati ai vari sottostanti sono altamente competitivi, dall’altro anche le spese di swap, previste per il mantenimento di posizioni in overnight, sono così basse da non precludere l’implementazione di strategie di lungo periodo, anche in presenza di operatività con margine bloccato. Inoltre Capital.com offre un’altra App per esercitarsi con il trading: si tratta di InvestMate, un software che propone serie storiche su vari sottostanti per mettere in pratica i concetti appresi nei processi formativi.

