Continuano a registrarsi denunce su furti e tentativi di furti in villette e residenze a Torre a Mare e continua l’esasperazione dei residenti. Nella giornata di ieri un cittadino tramite i social ha voluto porre l’attenzione su un soggetto in particolare entrato in un residence e individuato tramite le telecamere. “Scrivo questo post – dice un residente di Torre a Mare su Facebook- per mettervi in allerta, se già non siete in allerta. Nella zona residenziale tra Torre a Mare e Noicattaro, più precisamente presso il residence Il Poggetto (sprovvisto di guardiania), sabato 26 Febbraio intorno alle 18:15, quest’uomo ha scavalcato il cancello ed è entrato in villa, si è fatto il giro delle verande ed è salito sul terrazzo, per poi uscire in seguito alle urla di mia madre. Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri di Noicattaro, a cui sono state consegnate le registrazioni di tutte le videocamere di sorveglianza presenti all’interno della villa, nelle quali si vede bene il viso dell’uomo, che probabilmente stava facendo solo un sopralluogo. Comunque – conclude – se lo vedete in giro, fate attenzione”.

I residenti di Torre a Mare hanno paura, ormai i tentati di furto stanno diventando all’ordine del giorno. A gennaio una famiglia ha subito due tentavi di furto nel giro solo di due settimane.

(foto Facebook)

