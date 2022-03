L’Anci, Associazione Nazionale Comune Italiani, dà il proprio sostegno alle iniziative assunte nei Comuni italiani per manifestare solidarietà con il popolo ucraino e con le sue istituzioni. “L’ingiustificabile invasione russa”, spiega in una nota il presidente Antonio Decaro, “sta causando terribili perdite umane e danni incalcolabili a un Paese che difende la propria libertà e la propria sovranità: tutti devono sentirsi coinvolti e partecipi dello sforzo intrapreso anche dall’Unione europea per imporre lo stop delle ostilità e il ritorno alla trattativa diplomatica”.

“In questa direzione – ha aggiunto Decaro – vanno sia le iniziative politiche, come la fiaccolata promossa per venerdì a Roma dal sindaco Roberto Gualtieri e molte altre in programma in tutta Italia, sia la mobilitazione delle nostre comunità per offrire aiuto e accoglienza alle centinaia di migliaia di civili ucraini che fuggono dagli orrori della guerra”.

