Giordano Signorile, il ballerino 19enne originario di Capurso, rimasto bloccato con lo scoppio della guerra a Kiev, è in Moldavia. In un video pubblicato nel gruppo Facebook ‘Sos Italiani bloccati’, lui stesso spiega: “Per fortuna siamo arrivati in Moldavia. Siamo al controllo dei passeggeri. E’ stato un viaggio lunghissimo e siamo sfiniti. Ma per fortuna siamo qui. E’ stato orribile vedere le strade dell’Ucraina distrutte e piene di posto di blocco. Tutto ciò mi rende molto triste, ma spero di poter tornare a Kiev al più presto, quando ovviamente la situazione sarà già tranquilla. Ciò che mi da forza – conclude Signorile – è che non sono solo in questo lungo cammino” .

Il ballerino si trovava a Kiev e frequentava una scuola di danza. Nella giornata di ieri è stato tratto in salvo grazie dell’intelligence italiana in collaborazione con l’unità di crisi della Farnesina.

