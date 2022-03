McDonald’s cerca 71 nuovi candidati da inserire nei propri ristoranti situati nel Barese. Si tratta, nello specifico, di posizioni che rientrano nel piano di crescita che prevede quest’anno l’assunzione di 5mila nuove persone in tutta Italia.

In particolare, a Bari i candidati ricercati sono 55, mentre sono 16 a Molfetta. Tra le caratteristiche ricercate, sottolinea la multinazionale nell’annuncio, non devono mancare la “voglia di mettersi in gioco e la capacità di lavorare in squadra e a contatto co i clienti”. Infine, hanno aggiunto “si offre un’opportunità di lavoro concreta grazie a contratti stabili che rappresentano il 92% del totale e possibilità di crescita professionale rapida”.

Tra i requisiti anche il diploma di scuola media superiore, la flessibilità e la disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni durante weekend e nei giorni festivi. Sono richieste anche ottime doti relazionali e l’orientamento al teamworking. Requisito preferenziale la conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano.

L’annuncio riguarda nello specifico la figura di addetto alla ristorazione con un’attività che tipicamente si divide tra cucina e sala ristorante e mansioni che variano a seconda del luogo in cui si opera. Per inviare la propria candidatura basterà collegarsi sul sito ufficiale del McDonald’s e compilare un questionario riguardante diverse tematiche oggetto di richiesta. Poi si potrà caricare il curriculum vitae e attendere di essere eventualmente ricontattati per un colloquio individuale.

Foto repertorio

