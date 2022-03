A Bari come nel resto della regione si registra un incremento considerevole di cittadini adulti in area penale esterna. Secondo i dati del Ministero della Giustizia (aggiornati al 15 febbraio 2022), il capoluogo pugliese conta 2.321 persone agli arresti domiciliari, di cui 179 donne. Un boom di esecuzioni penali fuori dal carcere, rispetto al gennaio 2021: +38% nell’ultimo anno. In Puglia infine i soggetti agli arresti domiciliari sono 8.157.

Un altro importante focus riguarda l’attuazione della legge 99/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), che inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre. In Puglia, negli ultimi 12 anni ci sono stati ben 1.977 violazioni accertate, di cui 74 donne.

Continua inoltre il sovrappopolamento del carcere di Bari: su una capienza accertata di 284, fino al 31 gennaio ci sono 413 persone dietro le sbarre, con spazi contingentati e difficoltà nella gestione del percorso riabilitativo. Diversa la situazione nell’istituito penale per minorenni cittadino, dove se ne contano 14: 4 minorenni (14-17 anni), 10 giovani adulti (18-24 anni). Fonte

foto di repertorio

