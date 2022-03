Più manutenzioni per le aree verdi. Il Comune di Bari come annunciato ha avviato i lavori nelle due aiuole prospicienti il Teatro Petruzzelli, in corso Cavour, affidate alla Multiservizi. “Siamo al lavoro per impreziosire la città”, si legge sui cartelli allestiti per l’occasione.

Le aree verdi sono state recintate e si prevede da un lato il ripristino del manto erboso ormai deteriorato attraverso la posa di un prato pronto, dall’altro la salvaguardia, o eventualmente la sostituzione, delle piante esistenti.

Nello specifico è in programma il rifacimento delle siepi di chamaerops e di rose e alle piante di pitosforo nano – cui si aggiungerà la piantumazione di essenze floricole stagionali, per offrire allo sguardo macchie di colore cangianti con il succedersi delle stagioni. Nell’ambito dei lavori verrà anche installato un nuovo impianto di irrigazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.