Su richiesta del sindaco Antonio Decaro, è stato convocato lunedì 7 marzo un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si occuperà di valutare tutte le azioni possibili per contrastare i furti ai danni degli esercizi commerciali che si stanno ripetendo negli ultimi giorni a Bari. Sono state numerose le segnalazioni e le denunce da parte dei negozianti del Murattiano e di Poggiofranco.

“Ringrazio la Prefettura – ha detto Decaro – per aver prestato immediata attenzione alla mia richiesta e al grido sollevato dai commercianti baresi, vittime di questi atti vergognosi. In questi giorni ho avuto modo di ascoltare dalla viva voce di alcuni di loro quanto accaduto e so che stanno formalizzando le relative denunce. In questo momento è importante dare una risposta netta ai tanti operatori del commercio che, oltre a veder violata la loro attività, vedono calpestati il loro lavoro e i tanti sacrifici che stanno affrontando da due anni a questa parte”.

