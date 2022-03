L’ennesimo atto vandalico ai danni della piazza centrale del quartiere Libertà. A denunciarla Lorenzo Lionetti, presidente del Municipio I . “Permettetemi – tuono Lionetti – di ringraziare il delinquente che questa notte ha deciso di vandalizzare tutte le sedute in legno di piazza del Redentore. Mi sono recato personalmente in piazza perché volevo rendermi conto dell’assurdità di tale gesto. Il nostro ‘eroe’ ha divelto tutte le otto panchine con seduta in legno, per il solo piacere di sentirsi forte nei confronti di una sedia, compiendo un gesto incomprensibile. È assurdo!”.

“La Polizia Locale – prosegue – è stata subito allertata e ha disposto le procedure utili ad analizzerà i filmati delle telecamere presenti. Ci auguriamo di dare quanto prima un volto al nostro ‘eroe’ e che questo gesto assurdo possa essere punito a dovere. Nel contempo, gli uffici comunali del settore arredo urbano e la Multiservizi sono prontamente intervenuti per rimediare a quanto accaduto. Il diritto per i residenti per bene di utilizzare quelle sedute, non verrà mai sottomesso da chi non ama il quartiere Libertà e la città di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.