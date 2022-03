Vigilia di Bari-Virtus Francavilla affidata al mister Michele Mignani. Dopo il derby con il Foggia finito 2-2, i biancorossi si preparano ad affrontare una delle migliori squadre del girone C di Serie C. Nella 30esima giornata, il Bari ospita gli uomini di Roberto Taurino, attualmente al terzo posto a quota 53 punti.

All’andata, i galletti rimediarono la prima sconfitta stagionale, cadendo con un netto 3-0 in quel di Francavilla Fontana. Adesso il Bari deve tornare a vincere per allontanare i biancazzurri e consolidare il primo posto in classifica, prima di affrontare il Catanzaro, distante solo quattro lunghezze. Nella partita di domani, dovrebbe poter riabbracciare il terreno di gioco anche Ruben Botta. Il trequartista argentino sembrerebbe essere pronto per tornare in campo, bisogna solo capire se dal primo minuto oppure a partita in corso.

“Affrontiamo ogni partita con la giusta motivazione – sottolinea il mister – sappiamo che questa squadra ha grandi obiettivi, quindi non cambierà il nostro approccio”.

Richiesto un parere sul match di andata, il mister non è andato per il sottile, evidenziando ciò che si aspetta dai propri giocatori. “Spero che ci sia uno spirito di rivalsa, perché dobbiamo entrare determinati in campo – dice Mignani – la Virtus è cresciuta nell’arco del campionato. In casa sicuramente si sente a suo agio, ma nel complesso è cresciuta tanto, ed è una squadra molto pericolosa. Ma chiunque ci troveremo davanti, il nostro unico obiettivo sono i tre punti”. Domani dovrebbe scendere in campo anche il capitano Valerio Di Cesare. Per il centrale, vale lo stesso discorso fatto con Botta, il mister effettuerà le proprie valutazioni, dopo l’ultimo allenamento.

“Valerio lo considero uno dei quattro difensori titolari – ammette il mister – mi ha già dato dimostrazione di stare bene nella partita contro la Turris. Farò le mie valutazioni e domani deciderò chi far giocare dall’inizio”. L’appuntamento con questo nuovo derby è fissato per domani 5 marzo. Il calcio d’inizio è previsto per le 17:30 fra le mura amiche del San Nicola. (foto ssc bari)

