Almeno una pianta d’appartamento si trova in quasi tutte le famiglie. Le piante portano calore nella casa e la loro crescita o addirittura un fiore ti renderanno molto felice. Ma come prendersi correttamente cura delle piante d’appartamento?

Sai quale “pianta d’appartamento“ hai effettivamente?

La prima informazione di cui hai bisogno è il tipo della tua pianta d’appartamento. Ci sono centinaia e migliaia di piante d’appartamento diverse e ognuna ha esigenze leggermente diverse. Quindi ci sono suggerimenti generali, ma non esiste una guida generale che sia idonea al 100% per ogni pianta che hai in casa.

Quindi, se hai piante d’appartamento che non prosperano molto bene, è molto probabile che la cura sia sbagliata. Tuttavia, ciò può anche essere dovuto a parassiti o danni meccanici durante il trasporto.

Come annaffiare le piante d‘appartamento?

In generale, la pianta non dovrebbe avere terra asciutta nel vaso. Altrimenti la pianta appassirà o le sue foglie ingialliranno. Ma anche l’estremo opposto non funziona per la maggior parte delle piante. Se sono troppo bagnate, possono marcire. In breve, l’acqua deve essere giusta. La maggior parte delle piante d’appartamento vanno annaffiate una volta alla settimana, alcune una volta ogni 14 giorni. Dipende anche dalla temperatura ambiente o le dimensioni della pianta in proporzione alle dimensioni del vaso.

Inoltre, presta attenzione al metodo di irrigazione che fa bene alla tua pianta: dall’alto, dal basso attraverso la ciotola o forse con la rugiada. Quindi, ad esempio, se vuoi avere una pianta d’appartamento in un vaso da fiori pensile, tieni presente che è meglio metterci una pianta, cui piace l’irrigazione dall’alto. Durante i mesi estivi, non dimenticare di aggiungere regolarmente del fertilizzante alle annaffiature.

E la luce?

Le piante di solito amano la luce. Tuttavia, ci sono specie che prosperano direttamente sul davanzale della finestra, mentre agli altri fiori piace l’ombra parziale. Tuttavia, a quasi tutte le specie darà fastidio la luce solare diretta di lunga durata che passa attraverso i vetri delle finestre. Le foglie delle piante che sono esposte a questo calore non resistono all’intensità e la pianta potrebbe morire. Quindi è meglio trovare una finestra in cui il sole non splende direttamente – o in cui splendi direttamente solo per una piccola parte della giornata.

Dimensioni del vaso di fiori, quantità della terra, trapianto

Il vaso di fiori va scelto in proporzione alle dimensioni della pianta. La maggior parte delle piante utilizzerà tutto lo spazio che c’è nel vaso e se le trapianti regolarmente in un contenitore più grande, sicuramente non ce l’avranno con te. D’altra parte, i vasi di fiori nella tua stanza non possono crescere indefinitamente, a un certo punto smetterai semplicemente di ingrandire il contenitore. Procedi in base a come è “gonfiato” l’apparato radicale della pianta nel terreno. Se la pianta desidera visibilmente un’ulteriore crescita, farai bene a consentirglielo.

Propagazione delle piante

La propagazione delle piante d’appartamento rappresenta un livello di coltivazione leggermente superiore. In ogni caso, alcune specie renderanno il tuo lavoro molto più semplice: i germogli inizieranno a crescere spontaneamente lungo i bordi del vaso. Di solito puoi trasferirli facilmente in nuovi contenitori. Puoi facilmente propagare altre piante tramite talee che metteranno radici in un bicchiere d’acqua. Puoi semplicemente “piantare” altri fiori separando le loro foglie e l’apparato radicale in singoli cespi. Anche in questo caso vale che è bene studiare la procedura appropriata direttamente per ogni specifica pianta d’appartamento.

Foto: https://www.pexels.com/photo/different-potted-green-plants-on-wooden-shelves-5490784/

