Nuovi asfalti nei quartieri periferici della città. In questi giorni stanno terminando i lavori per le strade del quartiere San Pio nel Municipio V e continuano in via Speranza, a Palese, per la riqualificazione del primo tratto di strada e la realizzazione dei marciapiedi con pista ciclabile. Nel quartiere San Paolo sono terminate le operazioni per il nuovo asfalto di via De Ribera. L’annuncio è dello stesso sindaco di Bari Antonio Decaro che dalla sua pagina Facebook fa sapere:

“Oggi sono cominciati i lavori anche a Loseto vecchia, dove sono previsti interventi su via ve Amicis, via Boccaccio, via Cervignano, via Cormons, via Mameli, via Piave, via Tagliamento e via Dell’Orto. Una buona notizia, infine, ci arriva da via Caposcardicchio, dove sono finalmente cominciate le attività di allestimento del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria e la riqualificazione delle aree limitrofe. Nei prossimi giorni – conclude – saremo lì per un sopralluogo”.