E’ partito da da Bari per arrivare a Limbiate, in Brianza, per accoltellare la moglie da cui si stava separando. Un uomo, un 54enne che vive abitualmente a Bari, è stato sorpreso e arrestato ieri dai carabinieri: l’accusa è di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si è appostato nel posteggio sotto casa della donna in attesa che uscisse per andare a lavorare, e l’ha aggredita alle spalle intorno alle 4 di notte. Diversi sono stati i fendenti alla schiena e alla testa. I carabinieri sono stati chiamati da alcuni residenti che hanno udito le grida della donna. Quando sono arrivati sul posto l’aggressore era ancora riverso sulla vittima, a terra accanto alla sua auto, con un coltello a serramanico in mano e con le mani e gli indumenti imbrattati di sangue. Il 54enne è stato bloccato, disarmato e arrestato in flagranza di reato. Si tratta a quanto emerso di un’aggressione pianificata dall’uomo, che non riusciva ad accettare la fine del matrimonio.

L’allarme è scattato nel cuore della notte: alcuni residenti della zona hanno chiamato il 112 segnalando delle urla di una donna provenienti da un parcheggio pubblico. Arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno individuato l’uomo con le mani e gli indumenti imbrattati di sangue e con addosso un coltello serramanico. Lo hanno bloccato all’istante e prestato soccorso alla donna agonizzante. La donna è stata trasportata d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale di Monza.

