Le scuole di Bari si stanno mobilitando per la pace in Ucraina, devastata dagli attacchi della Russia. Tantissime le iniziative organizzate soprattutto nelle scuole primarie e dell’infanzia: manifestazioni con cartelloni e palloncini per fare capire al mondo l’importanza della pace. Cartelloni sono stati affissi sui cancelli di numerose scuole, come ad esempio al plesso Marconi dell’istituto Duse, negli istituti del San Paolo come alla Cirielli e alla Lopopolo.

