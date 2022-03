San Cataldo è pronta a un restyling. Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook, il sindaco Antonio Decaro che ha raccontato ai baresi, i prossimi passi per la riqualificazione del quartiere che si affaccia su parte del lungomare nord del capoluogo.

“Queste sono alcune immagini dei progetti che ieri sera abbiamo condiviso con l’associazione Residenti di San Cataldo. Si tratta di una riqualificazione complessiva di una parte del lungomare Starita che abbraccia l’area del Faro. Sono tre interventi distinti, con procedure in corso, che riguardano la pedonalizzazione del lungomare (progetto definitivo), la rifunzionalizzazione del faro che diventa museo (gara per l’esecuzione dei lavori), la sistemazione della spiaggia di San Cataldo e la creazione di aree verdi, zone per lo sport e per la socializzazione (conferenza dei servizi).