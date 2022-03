Il Bari si prende la rivincita sulla Virtus Francavilla. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata all’andata, gli uomini di Mignani entrano in campo con la giusta mentalità per vincere questo ennesimo derby. La 30esima giornata sorride ai biancorossi che acciuffano la vittoria all’ultimo respiro grazie alla rete di Nicola Citro. Partita cominciata bene per i galletti che trovano il vantaggio al 21′ con Cheddira, ma si vedono raggiunti al 57′ con la splendida rete da 30 metri di Maiorino. Ecco il racconto del match.

Dopo Foggia il Bari affronta un nuovo derby. Nella 30esima giornata del girone C di Serie C, i biancorossi ospitano la Virtus Francavilla. Davanti ai 6404 spettatori (348 di fede biancazzurra), va in scena il primo dei due scontri al vertice per gli uomini di Michele Mignani. La Virtus, infatti, occupa attualmente la terza posizione della classifica di questo girone a 6 lunghezze dai galletti.

San Nicola non in ottime condizioni, a causa dell’incessante pioggia, campo pesantissimo e squadre che fanno fatica ad imbastire le varie azioni di gioco. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 9′ con Maita che in area prova a destreggiarsi, lascia andare il destro ma il rimpallo favorisce la difesa avversaria. Al 14′ la Virtus rischia di regalare il gol ai biancorossi, Miceli e Nobile mancano il pallone al limite, ma Cheddira e Antenucci non riescono a ribattere a rete. Complice l’opposizione con il corpo del difensore biancazzurro.

I biancorossi sbloccano il match al 21′ minuto, con la rete di Cheddira che riceve il pallone dopo un rimpallo, e deve solo appoggiare in rete da pochi passi. Al 24′ la Virtus cerca di agguantare il pari con Maiorino che colpisce di testa ma il pallone finisce tra le braccia di Frattali. In pieno recupero, paura per un giocatore della Virtus, Delvino, colpito alla testa in uno scontro di gioco e costretto ad uscire in barella. La prima frazione di gioco si conclude dunque con il Bari in vantaggio per 1-0.

Il secondo tempo si apre con il gol della Virtus annullato per fuorigioco a Patiero, che con il destro aveva battuto Frattali. Al 57′ minuto gli ospiti trovano il pari con un gol bellissimo di Maiorino che su punizione, da 30 metri, insacca sotto la traversa. Frattali non può nulla. Partita molto fisica, in questo momento del match, con contrasti fallosi da ambo le parti.

Al 73′ il Bari prova a tornare in vantaggio sempre con Cheddira, che dal limite dell’area, dopo aver lavorato bene il pallone, calcia ma trova la respinta del portiere avversario. Ancora Bari al minuto 83′ con Simeri, appena entrato, che ci prova col destro ma Idda riesce a sventare.

Quando ormai il match sembrava chiuso, in pieno recupero, Nicola Citro ci mette lo zampino e segna la rete del nuovo vantaggio biancorosso. Al termine del terzo minuto di recupero l’arbitro decreta la fine dell’incontro e la vittoria del Bari. Biancorossi che raggiungono quota 62 punti e vola a +7 sul Catanzaro, oggi sconfitto per 2-1 in casa del Monopoli.

Prossimo incontro dei biancorossi, fissato per domenica 13 marzo. I galletti saranno ospiti del Catanzaro. Calcio d’inizio previsto per le ore 17:30 al ‘Ceravolo’. (foto ssc bari)

