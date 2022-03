E’ iniziato il dibattito pubblico nei Comuni interessati dalla realizzazione di una variante della Strada Statale 16 Adriatica nel tratto fra Bari e Mola, e che riguarda anche Triggiano e Noicattaro.

Il progetto di Anas della bretella lunga 19,6 km, dal costo di 405 milioni di euro, rafforzerà i collegamenti interurbani e migliorerà l’accessibilità con il porto e con il Sud della Puglia oltre a ridurre il traffico soprattutto in estate.

La tempistica annunciata è di 54 mesi – quattro anni e mezzo – per le tre fasi (preliminare e avvio della costruzione, realizzazione del corpo stradale, barriere di sicurezza e fonoassorbenti). Allo stato attuale sono previsti 4 incontri nei comuni interessati.

Per il capoluogo pugliese l’appuntamento sarà lunedì 7 marzo 2022 ore 17.00-19.30 Auditorium Giovanni Ianni presso il Comando della Polizia Municipale in Via Aquilino. Si continua a Mola il 28 marzo prossimo nel Castello Angioino dalle 17 alle 19,30.

“Lo sforzo che dobbiamo fare – ha detto il sindaco di Mola – è quello di andare a definire una progettazione dell’opera che tenga conto assolutamente, anche nel particolare, di quelle che sono le legittime esigenze della categorie produttive dei nostri territori, affinché non ci siano conseguenze negative rispetto agli indici di produttività delle nostre aziende”. Fondamentale quindi, la sostenibilità ci debba accompagnare anche nei percorsi futuri.

Al termine degli incontri, il coordinatore redige e consegna ad Anas, una relazione conclusiva in cui illustra i temi emersi. Successivamente, il proponente dell’opera è chiamato ad elaborare un proprio dossier conclusivo in cui evidenzia la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche che intende apportare nelle successive fasi di progettazione e le ragioni che lo hanno condotto a non accogliere eventuali proposte. Quindi il cronoprogramma potrebbe subire notevoli variazioni.

Le novità – Per favorire le connessioni con la viabilità locale, sono previsti, lungo il tracciato, sei svincoli: Parco della Giustizia, in corrispondenza delle vie Lagravinese e Vassallo (Comune di Bari); svicolo con SS 100 in zona Mungivacca (Comune di Bari); svincolo Caldarola di raccordo fra il tracciato in progetto e la via Caldarola (Comune di Bari); svincolo Triggiano, in corrispondenza della provinciale SP 60 Triggiano-Torre a Mare (San Giorgio); svincolo Noicattaro in corrispondenza della provinciale SP 57 Noicattaro-Torre a Mare; svincolo Mola di Bari in corrispondenza della connessione con l’attuale SS 16. IL DOCUMENTO DEL PROGETTO

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.