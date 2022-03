“Siamo vicinissimi al popolo ucraino e stiamo lavorando in sinergia con il Governo, le altre Regioni e la Prefettura per far fronte a qualunque necessità”. Lo ha scritto sulla sua bacheca Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che racconta: “Ho dato la nostra disponibilità al Console generale d’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, che ho incontrato in videoconferenza.

I mezzi della colonna mobile della Protezione civile regionale, coadiuvati da farmacisti volontari, raggiungeranno la sede di stoccaggio abruzzese dove c’è il centro di smistamento per il Sud Italia allestito dal Dipartimento nazionale. Le Asl e le farmacie hanno raccolto antibiotici, antinfiammatori sedativi, siringhe, aghi cannula, idratanti, soluzioni elettrolitiche, come da indicazioni nazionali.