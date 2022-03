Grave incidente stradale sulla statale che da Alberobello porta a Putignano. Nell’impatto sono state coinvolte 3 autovetture che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che hanno trasportato in codice rosso e giallo in ospedale sei feriti adulti e un bambino.

Lo scontro è avvenuto alle porte della città dei trulli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’Ordine oltre agli operatori dell’ Anas. La statale 172 è stata chiusa al traffico in quel tratto. Si presume che la causa è da addebitare alla forte pioggia che da ore imperversa nella zona del sud-est barese.

(Foto Vivi la strada)

