Tragedia sulle strade ieri sera nel Tarantino, sulla statale 580 Laterza-Ginosa. A perdere la vita un giovane di 29 anni di Ginosa e una 27enne di Laterza, il primo deceduto sul colpo, la seconda poco dopo il ricovero in ospedale.

Entrambi viaggiavano a bordo di una Mini Cooper che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Seat Ibiza all’altezza di una sala ricevimenti. Il giovane alla guida della Seat, originario di Laterza, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La circolazione sulla statale è stata interrotta per ore per consentire la messa in sicurezza e la rimozione della carreggiata dai rottami.

