In occasione della giornata internazionale della donna, che si celebra martedì 8 marzo, il Comune di Bari – Municipio 2 promuove, in rete con i commercianti dei quartieri Poggiofranco, Picone, San Pasquale, Carrassi e Mungivacca, l’iniziativa “Il commercio si veste… di Donna. Storie e conquiste della donna”. Un progetto ambizioso che mira alla sensibilizzazione delle coscienze, all’educazione civica e all’amicizia sociale. Le rivoluzioni combattute dalle donne, hanno contribuito a fare la storia scardinando i ruoli imposti, e dalle donne di oggi che realizzano nel concreto le pari opportunità rinnovando la società. È questo, dunque, il filo conduttore degli eventi che mirano, tra l’altro, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze.

Nella settimana dal 7 al 13 marzo, i commercianti del Municipio 2, saranno parte integrante del progetto, allestendo nel proprio esercizio un stand che rappresenti le storie e le conquiste sociali. Saranno, infatti, allestite mostre fotografiche, organizzate letture e promossi dibattiti. Una rete, dunque, che rafforzi il dialogo e il confronto.

“Abbiamo promosso tale evento – spiega Alessandra Abbatescianni, presidente della commissione cultura – con la certezza che questa iniziativa, completamente gratuita, avvalendosi della rete di imprenditori e laboratori, valorizzi la rete della condivisione. I commercianti del Municipio 2, in sinergia con artisti, scrittori e fotografi, saranno impegnati nella giornata internazionale della donna, fuori da ogni retorica, per contribuire alla valorizzazione dei diritti e dell’evoluzione delle donne. È un tema su cui ci stiamo impegnando tanto e rispetto al quale il nostro consiglio municipale ha mostrato sin dal suo insediamento grande attenzione e sensibilità. Noi ci crediamo”. E ancora”.

Il programma – 7 marzo, ore 18. Evento inaugurale della mostra “Le crepe nell’anima” di Olga Diasparro e presentazione del libro “Flamenco e Cioccolato” di Maria Pia Latorre presso “Sorrisi”, via Papa Giovanni XXIII n. 117. 8 marzo, ore 18. Mostra e lettura a cura di “WeAreInBari” presso “Nino Armenise”, via Papa Giovanni XXIII, n. 227. In conclusione il 13 marzo, ore 18, “donne che incontrano le donne” performance musicale a cura di Paola Arnesano e presentazione del libro “C’era una nota in Puglia” presso “Pasticceria Pino Ladisa”, via Papa Giovanni XXIII n. 197.

