Il bar (chiuso) nella spiaggia di Pane e pomodoro è un simbolo d’abbandono e del degrado in uno dei luoghi preferiti dai turisti a Bari. In attesa delle sentenze del Tribunale che si deve esprimere su contenzioso tra il Comune e i gestori di due concessioni demaniali sul lungomare (tra cui appunto la struttura in spiaggia) ad oggi restano solo transenne, vetri infranti dai vandali e la diffusa sensazione di un potenziale sprecato.

Come mostra l’immagine d’anteprima, la caffetteria sul mare è serrata da due anni. Intanto però il Comune ha deciso la pubblicazione di una gara per la concessione per tre postazioni di food truck dal 1° maggio al 31 ottobre 2022. Forse proprio per supplire all’assenza di un punto di riferimento quotidiano. Questi food truck, forniti dal concessionario, potranno effettuare attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria.

Oltre al bar simbolo del degrado, a pochi passi sulla sabbia è inutilizzabile dallo scorso dicembre (qui l’articolo) la passerella per i disabili. Infatti la piazzola di sosta riservata alle persone con difficoltà motorie ha ceduto improvvisamente ed è stata circondata dalle transenne. Da allora nessun intervento di bonifica. Si attende l’estate? Una contraddizione con la vocazione turistica destagionalizzata.

