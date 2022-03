La guerra in Ucraina e la fuga degli italiani, tra cui pugliesi, per rientrare in Italia. I furti nei negozi. Il maltempo con la neve anche a Bari. Ecco le sette notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 27 gennaio. Guerra in Ucraina, il racconto degli italiani rifugiati a Kiev

Lunedì 28 gennaio. Vandali nella sede dell’associazione Ucraina a Bari

Martedì 1 marzo. Maltempo in Puglia, nevicate anche a Bari

Mercoledì 2 marzo. Guerra in Ucraina, il viaggio verso la salvezza delle famiglie italiane

Giovedì 3 marzo. Gara di solidarietà per l’Ucraina, a Bari centinaia di donazioni

Venerdì 4 marzo. La storia di due baresi in viaggio per aiutare i profughi in Ucraina

Sabato 5 marzo. Ancora furti nei negozi a Bari

