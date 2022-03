Ricche di magnesio e alleate della pelle, oggi portiamo in tavola le melanzane. Si tratta, di fatto, di uno degli ortaggi più utilizzati in cucina, soprattutto in Puglia dove durante le occasioni più speciali la parmigiana non manca mai.

Ricca di fosforo, minerali, nello specifico il potassio, la melanzana è capace di apportare preziosi benefici all’organismo. A prova di ciò la presenza di vitamine, di cui la melanzana è ricca. Spiccano quelle del gruppo A, ma anche B, C, K e J. Ma non solo, a rendere prezioso l’apporto nutriente delle melanzane vi è la presenza di acqua, fattore quest’ultimo che le rende un vero e proprio depurativo naturale utile soprattutto nella ritenzione urinaria.

Infine, ma non perché meno importante, le melanzane sono ricche di fibre e pertanto capaci di contrastare problemi relativi alla stitichezza e, inoltre rinforzano pelle e ossa contrastando, tra le altre cose, la carenza di manganese e prevenendo, soprattutto grazie alla presenza di nasunina, i tumori contribuendo a gestire gli effetti derivati da questi ultimi. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Pizzelle di melanzana con tonno e scamorza affumicata

Tagliare a fette rotonde le melanzane e metterle a cuocere in forno. Basteranno circa 20 minuti a 180°. Nel frattempo, a parte, preparate i condimenti tagliando pomodori e mozzarella a dadini piccolissimi e mettendo da parte basilico e rucola fresca. Non appena le melanzane saranno cotte, distribuire su ognuna di essa tonno e scamorza affumicata. Infine condite con dell’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e formaggio grattugiato e infornate nuovamente per pochi minuti (sempre a 180°). Non appena pronte e fuori dal forno, aggiungete basilico. In alternativa è possibile condire con spezie di proprio gradimento.

Hamburger di melanzane con zenzero e paprika

Sbucciate con cura le melanzane (circa 2 chilo grammi per 8 hamburger da 100 grammi). Poi, tagliatele a dadini molto piccoli e mettetele a rosolare con dell’aglio e dell’olio. Quando saranno appassite, versatele in una ciotola con del pane duro precedentemente ammorbidito con dell’acqua o se preferite del latte. Aggiungete all’impasto del formaggio, sale, pepe e spezie, tra cui paprika piccante e zenzero. Se l’impasto dovesse risultare troppo molle, aggiungete del pangrattato. Infine, una volta data la forma degli hamburger cuocete questi ultimi in forno a 180° per almeno 20 minuti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.