Monopoli è stata tra le prime dieci località turistiche di mare italiane più ambite nel 2021. In particolare la città di Domenico Modugno si è conquistata l’ottavo posto in Italia tra le mete più desiderate per affittare casa (sale di quattro posizioni rispetto al 2020) e al settimo per le case da acquistare (tre posizioni in più rispetto all’anno scorso).

Nel 2021, secondo una indagine di Casa.it, al primo posto delle dieci località turistiche di mare più ricercate c’è Sanremo, che sale di una posizione rispetto al 2020, al secondo posto Anzio che scende di una posizione, e al terzo Terracina che rimane stabile rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda la classifica delle dieci località turistiche di mare dove si sono cercate più case in vendita nel 2021, il podio vede le stesse località turistiche di mare della classifica generale, Sanremo, Anzio e Terracina. Rapallo è stabile al quarto posto, Ladispoli al quinto.

