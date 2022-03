Una chiamata alle 5 del mattino: “Vieni subito, le vetrine sono sono state spaccate”. E via la corsa fino al quartiere Carrassi dove da quasi cinquant’anni apre la saracinesca del suo negozio. Una storia come tante quella di un commerciante del quartiere Carrassi che nella notte tra venerdì e sabato ha subito un furto nella sua attività commerciale. Pochi istanti per provocare un danno morale, ma ancor prima economico.

“Hanno portato via parecchia merce e ora non sarà facile recuperare quello che ho perso”. E ai tempi del post covid non se lo può permettere nessuno: tanto meno un commerciante. “E già difficile – spiega a Borderline 24 – la ripresa dall’emergenza Covid, ora si aggiunge uno stato di insicurezza: sopravvivere così diventa davvero difficile”.

Una categoria vessata da due anni di chiusure, aperture solo apparenti e sostegni pari a zero arrivati dallo Stato. Perché se è vero che molte attività commerciali sono rimaste chiuse solo per due mesi – e cioè da marzo a maggio 2020 – è anche vero che se il resto è fermo, gli incassi sono risicati anche per quanti alzano la saracinesca. Come se non bastasse, nelle ultime settimane a Bari una razzia di furti sta colpendo gli esercizi commerciali di tanti quartieri. Dal Murattiano a Carrassi fino ad arrivare a Poggiofranco, si susseguono le denunce di atti vandalici e di veri e propri furti. Nel Murattiano, in una sola settimana, dodici vetrine sono state spaccate nello stesso quadrilatero tra via Cairoli, via Putignani e via Principe Amedeo. E poi c’è Poggofranco dove continuano i furti e i danneggiamenti delle auto e dei locali. Un incubo ormai per chi vive e lavora nella zona tra via Pappacena e via Mazzitelli: ogni sera si ritrova anche ad attraversare zone completamente al buio, dove i malviventi possono agire indisturbati. Tra venerdì e sabato notte poi due colpi messi a segno nel quartiere Carrassi.

I commercianti sono terrorizzati e chiedono più controlli notturni. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Antonio Decaro che ha chiesto, per oggi lunedì 7 marzo, un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si occuperà di valutare tutte le azioni possibili per contrastare i furti ai danni degli esercizi commerciali. Furti che gettano nella disperazione le vittime che si ritrovano con un danno da riparare e con merce senza possibilità di recuperarla. Danni che, in questo momento, nessun commerciante può permettersi.

