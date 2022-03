Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo sulla tangenziale di Bari, all’altezza dei curvoni di Japigia, in direzione nord. Da una prima ricostruzione pare si sia scontrata con un’altra auto. Sul posto lunghe code. Non è il primo incidente che si verifica nella zona: i curvoni di Japigia, che dovevano essere temporanei, sono diventati un pericolo per molti automobilisti.

