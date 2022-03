Esasperati, ormai rassegnati alla realtà quotidiana dei marciapiedi ricoperti da deiezioni canine lasciate lì, nel disinteresse del bene pubblico. Al quartiere Madonnella di Bari, allora, non resta che lasciare un messaggio anti degrado direttamente sul marciapiede, e avvisare con un cartellino il cittadino incivile di essere uno “str… come la cacca non raccolta”.

La cattiva abitudine sembra resistere al tempo, alle multe della polizia locale e ai numerosi appelli del sindaco Antonio Decaro: “Naturalmente è impensabile sguinzagliare decine di agenti per tutta la città a caccia di questi concittadini smemorati – ironizzava sui social Decaro nel 2019 -. Il problema si risolve solo se diventiamo tutti più civili”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.