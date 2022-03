L’appello dei commercianti disperati per i continui furti nei negozi, da Poggiofranco al Murattiano, passando per Carrassi, è stato accolto dal sindaco Antonio Decaro e dalla prefettura. Oggi la questione è stata al centro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Le forze dell’ordine – ha detto Decaro – stanno facendo già una attività importante da diversi giorni, sono stati eseguiti diversi arresti ed è partita anche la prevenzione in strada con lampeggianti e operazioni in borghese. Di sicuro è che dietro a tutti questi furti non c’è una regia unica. Sono balordi criminali che vivono di espedienti, non hanno neanche l’attrezzatura, aprono gli infissi e le persiane per rubare e fanno dei danni”.

“I commercianti – ha detto ancora Decaro – non si devono sentire soli, le forze dell’ordine stanno lavorando da più di un mese su questo tema, sono stati fatti degli arresti in più punti della città e si sta facendo attività di prevenzione, a volte con i lampeggianti, in altre zone con personale in borghese”. Fondamentali per le indagini sono le immagini della videosorveglianza. “Telecamere sono state utilissime alle indagini – ha detto Decaro – così come la presenza dei sistemi di allarme ha fatto da deterrente in molti colpi, perché questi non sono criminali professionisti”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.