Il Consiglio di Amministrazione di Nuova Codere ha approvato la proposta di nominare Christopher Bell come amministratore indipendente della società.

Il Consiglio di Nuova Codere approva Christopher Bell come amministratore indipendente e lo pone, quindi, a capo della nuova società che si occuperà di gestire l’azienda. La candidatura è stata sottoposta a ratifica il 7 febbraio nell’assemblea degli azionisti. Il piano industriale della nuova società sarà, quindi, completamente rinnovato così come il suo organo societario dirigenziale. Codere si occupa di scommesse ma ha anche sale giochi e bingo fisiche in tutto il territorio italiano. Secondo Truffa.net Codere è un’azienda che opera in Italia dal 2001 e che ha lavorato tanto sulla sicurezza e sull’ampia scelta di giochi nei propri palinsesti.

Bell è un uomo molto conosciuto nell’ambiente, è presidente non esecutivo di Team17 Group Pic, On The Market PLC e The Royal Air Force Charitable Trust. Nella sua posizione di amministratore di Codere porterà, certamente, le grandi capacità di membro del consiglio ma anche la sua lunga esperienza nel settore dei giochi da casinò e delle scommesse sportive.

Codere: i bonus di benvenuto sono allettanti per gli appassionati

In Italia benzina ed energia sono ai massimi storici. Infatti l’allarme dei gestori è molto forte: se continua così, dichiarano, saremo costretti a chiudere. Questo comporta una grande attenzione da parte degli operatori nel rendere il più confortevole possibile l’esperienza di gioco su siti e app proprio per non incidere sulla spesa mensile in maniera sconsiderata. Per questa ragione, Codere ha deciso di agevolare, di molto, la registrazione dei nuovi utenti al sito con un’allettante bonus di benvenuto.

Alla convalida del documento d’identità, infatti, sarà possibile ricevere 10 euro per iniziare a giocare senza che ci sia ancora nessun deposito da parte del cliente. Questo piccolo regalo è molto apprezzato da parte degli utenti che, a volte, hanno solo voglia di provare i giochi prima di inserire somme di denaro proprie sul deposito di gioco. Importante, quindi, dare la possibilità a tutti di poter giocare in tranquillità, senza pensare che si stiano perdendo soldi dopo 5 minuti e senza neppure capire come funzioni il sito.

Ovviamente non tutti i siti legali offrono le stesse promozioni e le stesse condizioni. Per questa ragione ci sono stati, e ci saranno, alcuni utenti che si sono lamentati di non poter raccogliere i soldi o i tiri gratis di una promozione per mancanza di condizioni che sono agevolate per il giocatore. E questo, invece, è fondamentale, soprattutto per fidelizzare il nuovo utente a questo o quell’operatore.

Espansione del gioco illegale durante la pandemia

Secondo il Rapporto Luiss-Ipsos di gennaio 2022 emerge una percezione differente dell’illegalità nel mondo del gioco. Circa il 70% degli operatori, infatti, pensa che questo tipo di fenomeno riguardi il canale fisico e che sia aumentato durante il periodo pandemico. La convinzione che emerge è che non sia facile intercettare e punire questi fenomeni illegali e che questa sia una fragilità da tenere in conto anche per il futuro. Il settore del gioco, secondo quanto rilevato, è stato pesantemente toccato dalla pandemia. Solo il 35% degli esercenti, infatti, è soddisfatto della propria attività mentre 1 esercente su 6 ha dovuto ridurre il personale.

Nel 2020, infatti, tutte le tipologie di gioco hanno registrato una riduzione forte rispetto all’anno precedente e c’è stato uno spostamento verso l’illegalità. Questo ha evidenziato, innanzitutto, l’importanza di sostenere le attività legali per non lasciare spazio al mondo criminale. E questo può avvenire solo creando un orizzonte adeguato per questo tipo di attività. Se, infatti, i due terzi della popolazione ha dichiarato, nel 2021, di aver giocato almeno una volta nei precedenti 12 mesi stiamo parlando di una industria che funziona e che produce grandi introiti.

Il cambiamento delle abitudini di gioco che hanno spostato, con la chiusura forzata delle sale fisiche, i giocatori verso il gaming online è di vitale importanza per tutto il settore. Dare sempre più importanza alla sicurezza e al controllo dei requisiti degli operatori permette, e permetterà, di avere una regolamentazione di tutto il settore molto più severa e, quindi, più

attenta a non creare nessun tipo di crepa in cui possa annidarsi il gioco illegale gestito da attività criminali. Giocare responsabilmente, infatti, è l’unico modo possibile per continuare a divertirsi senza, però, oltrepassare i limiti della spesa personale o della ludopatia.

