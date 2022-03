La Diocesi di Bari Bitonto potrà accogliere 130 profughi in arrivo dall’Ucraina. La Caritas ha dato, infatti, disponibilità di 33 posti presso istituti o realtà ecclesiali tra Bari e alcuni comuni limitrofi. A queste disponibilità, si aggiungeranno, a breve, altre 100 facenti capo a famiglie delle comunità parrocchiali o persone che comunque si sono rivolte alla Caritas diocesana.

i profughi – spiega la Caritas- “saranno accolti, anzitutto, nei centri di accoglienza straordinaria e attraverso il sistema di accoglienza e integrazione, e solo quando saranno esauriti i posti in queste strutture, si provvederà al collocamento presso istituti e realtà ecclesiali previo coordinamento tra la ‘Cabina di Regia’ e la Caritas diocesana” .

La Diocesi ricorda che per i minori non accompagnati la competenza è esclusivamente dei Comuni e del Tribunale per i minori e che al momento non è opportuno raccogliere viveri e indumenti ma si può versare il proprio contributo economico sul conto IT88J0103004000000005700049 – intestato ad Arcidiocesi Bari- Bitonto – Causale: “pro-ucraini”.

La Caritas raccomanda, ancora, di attenersi “a queste informazioni che in maniera concorde riceviamo da Caritas Italiana e condividiamo, in comunione con i nostri Vescovi, col livello regionale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.