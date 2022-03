Il Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” ospita, nella settimana dal 7 all’11 marzo 2022 studenti e insegnanti provenienti da 6 paesi Europei (Francia, Romania, Portogallo, Regno Unito e Italia) all’interno del progetto Erasmus + intitolato “Our awesome cultural heritage … Our awesome ties”, un progetto pensato per diffondere la consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale europeo e della sua conservazione, protezione e promozione. Le scuole coinvolte sono: Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa” di Crema (CR) – istituto coordinatore del progetto; Licei Annessi al Convitto “ Cirillo” di Bari; il Colegiul National “Nichita Stanescu” di Ploiesti (Romania); il Lycée “Condorcet” di Belfort (Francia); l’AEJAC di Peso da Regua (Portogallo) e “The Isle of Wight College” dell’Isle of Wight (Regno Unito).

A Bari si svolge la penultima mobilità del progetto che vede gli studenti impegnati nel modulo sull’Arte. Ogni istituto presenterà le opere d’arte più significative del proprio territorio e verranno predisposte delle brochure che illustreranno alcune di queste opere d’arte sia nella loro dimensione museale sia in quanto statue o installazioni all’aperto. Non mancheranno i momenti di svago con la visita della città di Bari e del territorio. In primo luogo, gli studenti visiteranno la mostra “Planet or plastic” presso il Teatro Margherita per riflettere sulla fragilità del sistema in cui viviamo ed agiamo e poi sono previste visite alla Pinacoteca Provinciale e al Castello Svevo. Non mancherà una passeggiata tra i vicoli della città vecchia per ammirare le bellezze del Romanico pugliese con la Basilica di San Nicola e la Cattedrale di San Sabino. È prevista anche una visita ai Sassi di Matera come forma di arte naturale rinomata in tutto il mondo.

