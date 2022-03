“Beccati e multati”, è così che il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, ha voluto “avvisare” i cittadini (ripresi dalle telecamere) che nel corso dell’ultimo mese hanno abbandonato rifiuti in una stradina.

Siamo in particolare all’angolo tra via Montesano e via Santa Maria Goretti uno dei luoghi che, a detta del sindaco, è tra i più frequentati dagli “sporcaccioni di quartiere”. A prova di ciò il video pubblicato sulla bacheca del sindaco nel quale scorrono le immagini in cui i cittadini, ignari di essere ripresi, hanno abbandonato per strada i rifiuti.

“Abbiamo installato una video camera invisibile – ha detto Laricchia – l’abbiamo tenuta lì per venti giorni e abbiamo collezionato una bella raccolta di immagini inquietanti. Tutti gli attori di questa serie di fotogrammi sono stati individuati e multati dalla Polizia Locale. Alcuni di essi, essendo sporcaccioni seriali ovviamente hanno preso più di una multa” – ha sottolineato.

“Onestamente – ha aggiunto – dispiace pure multare in maniera così pesante i cittadini, ma purtroppo, vista la situazione di degrado di quell’angolo del paese, siamo stati costretti a farlo. Le video camere sono state spostate in altri luoghi sensibili. Uomini e donne avvisati. Arrivederci alla prossima puntata” – ha concluso.

Foto screen video

