In corso un attacco con migliaia di email fittiziamente inviate da mise.gov.it (il sito del Ministero dello Sviluppo economico) con oggetto “Circolare 07/03/2022, comunicazione aiuti per le imprese”. In allegato in realtà c’è il “Trojan Emotet”, virus tra i peggiori, che crea tanti computer “zombie” attraverso i quali continua la distribuzione al fine di infettare più macchine possibili.

Appena avviene il contagio, si annida e dall’altra parte il computer server acquisisce il pieno controllo del pc. L’attacco sta interessando migliaia di siti in tutta Italia. Attenzione quindi a non aprire email con questo oggetto. Il trojan è uno dei peggiori in circolazione, difficile da debellare. Apparso per la prima volta nel 2014, in Russia.

