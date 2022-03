La Puglia è ancora nella morsa del gelo che sembra non voler arretrare. Anche nelle giornate di oggi e domani, è prevista infatti allerta gialla per maltempo, ma non solo: nei prossimi giorni le temperature non supereranno i 9 gradi.

Nella giornata di oggi, in particolare, secondo quanto emerso dal bollettino della Protezione Civile, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Puglia centro-meridionale. Previste anche nevicate, (mediamente al di sopra dei 200-500 metri) con apporti al suolo generalmente deboli. Sin dalla mattinata di oggi, infatti, diverse zone, sono state imbiancate dalla neve. Le zone più colpite sono in particolare quelle tra Monopoli, Castellana e Alberobello. Nevicate più deboli sono state registrate nelle zone di Noci, Putignano, Cisternino, Terlizzi e Martina Franca.

L’allerta riguarda anche la giornata di domani, in cui, oltre alle temperature “gelide”, tornano le precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati deboli e i venti, da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Nel Barese, nel primo pomeriggio, su tutto il territorio ha grandinato. Le temperature oscillano da una massima di 2 a una minima di -1 gradi. Nei prossimi giorni la situazione non migliorerà, a Bari sono previste nello specifico temperature che oscilleranno tra i 9 gradi e i -1. Venerdì e sabato saranno le giornate più fredde, seppur sia previsto cielo poco nuvoloso.

Diversamente accadrà giovedì, domenica e lunedì, in cui è prevista pioggia. Le temperature dovrebbero tornare a salire da martedì, giornata in cui si sfioreranno gli 11 gradi di massima, ma la notte resterà fredda, in particolare a 4 gradi. Intanto, il Servizio Viabilità della Città metropolitana e la Polizia metropolitana sono al lavoro per garantire la percorribilità delle strade provinciali interessate dalle abbondanti precipitazioni nevose delle ultime ore.

Sono in azione mezzi spargisale e sgombraneve in alcuni Comuni del sud-est barese in particolare a Monopoli, Alberobello, Noci, Putignano e Castellana Grotte. La Polizia metropolitana, che si occupa del monitoraggio e controllo delle strade, ha effettuato diversi interventi di soccorso ad automobilisti con mezzi in avaria, sprovvisti di gomme da neve o catene, regolando il traffico nelle situazioni di temporanea chiusura delle strade. E’ stato istituito inoltre un presidio fisso della Polizia metropolitana sulla strada provinciale da e per l’ospedali “Miulli” di Acquaviva delle Fonti per garantire il transito, in totale sicurezza, dei mezzi di soccorso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.