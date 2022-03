Spotify e Discord (piattaforma di messaggistica) non funzionano, sono in down in tutto il mondo. A segnalarlo sono gli stessi utenti. Nello specifico, sul sito “tracking” Downdetector.com sono stati oltre 138mila gli utenti che hanno riportato problemi della piattaforma di musica.

Oltre 65mila quelli che hanno invece riportato problemi di quella messaggistica. In un tweet pubblicato di recente Discord ha dichiarato di essere a conoscenza di un problema che causa il fallimento dei messaggi assicurando che sta lavorando per risolverlo. Anche Spotify ha annunciato con un tweet che stanno tentando di comprendere la causa dei problemi.

Questi ultimi, stando alle segnalazioni degli utenti, riguardano in particolare il login. Gli utenti hanno infatti spiegato di essere stati buttati fuori dalla piattaforma senza riuscire ad accedere. Secondo alcuni, inoltre, il proprio account sembrerebbe addirittura cancellato senza possibilità di effettuare il reset della password.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.