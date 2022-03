Non si ferma il fenomeno dei furti in centro a Bari, in particolare nel quartiere murattiano. Nella notte c’è stato un ennesimo episodio in via Principe Amedeo: i ladri, sono entrati in azione prima spaccando il vetro e poi rubando pochi euro ma lasciando alle loro spalle un danno rilevante.

Il negozio in questione è quello di abbigliamento Civico 23. Due giorni fa si è svolto il comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, svoltosi in Prefettura, presieduto dal prefetto Antonia Bellomo in presenza del sindaco Antonio Decaro.

In una settimana, sono state dodici le vetrine spaccate nello stesso quadrilatero del murattiano tra via Cairoli, via Putignani e via Principe Amedeo. I commercianti sono terrorizzati e chiedono più controlli notturni. Già la scorsa settimana, sulla bacheca del sindaco un commerciante tuonava: “La città è in balia di 4 farabutti”.

Dalla disamina in prefettura è emerso che gli autori dei furti non sono riconducibili a bande organizzate ma si tratta, in molti casi, di soggetti che vivono di espedienti i quali agiscono singolarmente. Sono stati quindi disposti intensificati servizi di vigilanza e controllo, dopo le 22.

