Condanna definitiva a 4 anni Giovanni Cassano, lo ha deciso la gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli. L’uomo, 49enne fratellastro dell’ex calciatore Antonio, è accusato per furto aggravato in quanto responsabile di aver partecipato ad un furto commesso nel giugno del 2021 in appartamento a Sannicandro di Bari.

Cassano è ritenuto inoltre responsabile di violazione della sorveglianza speciale, del possesso ingiustificato di grimaldelli, dell’uso di targa manomessa e di guida senza patente (in quanto revocata). La mattina del 10 giugno, nello specifico, Cassano e altri due non ancora identificati, rubarono gioielli, rolex e altri beni del valore complessivo di circa 30mila euro, dopo aver infranto la porta a vetri della casa e aver tagliato la cassaforte con una fiamma ossidrica.

La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Per l’imputato la Procura aveva chiesto la condanna a 8 anni di reclusione, ridotta al termine della sentenza a 4. Cassano, assistito dall’avvocato Nicola Quaranta, nell’ambito di questa vicenda, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A fine gennaio era finito in carcere per una settimana perché, con il nickname “Giovannicassanoucurt”, ignaro del fatto che fosse vietato farlo, aveva postato sui social alcuni video che avevano raggiunto circa 30 mila visualizzazioni e partecipato a chat di gruppo.

