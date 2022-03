Giovedì 10 marzo Selvaggia Lucarelli sarà presente al teatro Kismet per raccontare i lati oscuri dell’amore, tra violenze e relazioni ‘tossiche’. La scrittrice e giornalista è ospite del nuovo appuntamento della rassegna ‘Viaggio in Italia’, a cura del presidente onorario di Teatri di Bari, Nicola Lagioia.

Un’esibizione che parte dal podcast ‘Proprio a me’, realizzato in collaborazione con Chora Media, in cui racconta, una malattia molto diffusa di cui non si sente mai parlare, che nasce come una grande passione amorosa e porta persone insospettabili, apparentemente molto forti e sicure di sé, a cadere in una spirale di autodistruzione che sembra inarrestabile: la dipendenza affettiva. Un’esperienza che la stessa Selvaggia Lucarelli ha vissuto prima della sua “rinascita”, e all’Opificio delle arti di Bari porta anche le testimonianze di persone che come lei sono state vittime di una dipendenza affettiva, hanno toccato il fondo e hanno poi ricostruito la propria vita.

Selvaggia Lucarelli è nata nel 1974 a Civitavecchia. Scrittrice, editorialista per il Fatto Quotidiano e Tpi, protagonista di numerosi programmi tv e speaker radiofonica per Radio Capital, ha pubblicato quattro libri con Rizzoli.

La rassegna Viaggio in Italia vedrà poi come ospite martedì 12 aprile la giornalista e autrice radiofonica Chiara Tagliaferri, autrice del podcast Les Diaboliques (incontro realizzato in collaborazione con Storielibere).

