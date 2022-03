Non si arresta l’aumento del costo della benzina. Oggi nel Barese alcuni cittadini hanno segnalato addirittura prezzi che sfioravano euro 2.50 per il diesel e 2.58 per la benzina. “Se si è fortunati si trova a 2.12 o 2.20” – ha raccontato a Borderline24 un cittadino che ha anche dichiarato di aver fatto il giro dei benzinai per trovare quello che costava di meno.

“Ho speso più benzina nel cercarlo, lo so, ma così diventa dura arrivare a fine mese” – ha aggiunto. Al momento i distrubutori che, secondo quanto segnalato, sembra abbiano ancora prezzi “contenuti” sarebbero quello sulla provinciale Sannicandro Binetto, dove sino a ieri il diesel era a 1.897 e anche, a Bari, quello di vial Pasteur (vicinanze Coop), dove il prezzo è sotto di un centesimo rispetto ai due euro (questo fino a due giorni fa). Prezzi più bassi rispetto agli altri anche all’Auchan di Modugno, ma il prezzo, sottolinea ancora il cittadino “varia di ora in ora, impossibile stabilire quale costi meno”.

Il web, intanto, giorno dopo giorno, si riempie di foto con reportage di cittadini che una volta giunti al benzinaio scattano una foto per “immortalare” il prezzo della giornata. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri ancora in forte crescita per la settima seduta di seguito (specialmente il diesel), le compagnie hanno effettuato oggi un nuovo giro di rialzi sui prezzi raccomandati. In particolare, secondo quanto riporta il Quotidiano Energia, Eni sale di 8 centesimi su benzina e diesel, Q8 e Tamoil salgono di 6 cent sulla verde e di 8 cent sul diesel, mentre IP sale di 5 cent sulla benzina e di 8 sul diesel.

I prezzi praticati dei due carburanti, di conseguenza, continuano a registrare netti aumenti: la media del diesel servito viaggia verso i 2,1 €/l, mentre si avvicina ai 2 euro nella modalità self. La verde continua a salire ed è ormai stabile sopra i 2,1 euro nel rifornimento con servizio. Corposi rincari si registrano anche per i prezzi praticati del metano auto. Fa discutere una foto che sta girando in queste ore sui social, scattata in un distributore italiano.

Foto Facebook

