Nuova allerta meteo da parte della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla. In particolare, a partire dalle ore 20 di oggi e per le 24 ore successive, sono previsti forti venti di burrasca dai quadranti settentrionali.

La morsa del gelo non abbandonerà la Puglia per tutta la settimana. Nonostante il sole sia tornato a rallegrare le giornate di marzo le temperature non supereranno i 9 gradi, abbassandosi bruscamente soprattutto nelle ore serali.

Intanto, continua a nevicare in alcune zone della Regione. La Polizia metropolitana è infatti al lavoro per garantire la percorribilità delle strade provinciali, particolarmente interessate dalle abbondanti precipitazioni nevose.

